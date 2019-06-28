Москва, , 12:29 — REGNUM

Все фигуранты уголовного дела о драках в центре Москвы осенью 2018 года — футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий — будут отбывать наказание в одной исправительной колонии. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

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Он пояснил, что футболисты не являются участниками преступной группы, поэтому возможно, чтобы они отбывали наказание в одном месте. Максименко уточнил, что в места лишения свободы осуждённых направят после того, как из суда поступят соответствующие документы о вступлении приговора в силу.

«Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них лично не поступит отказных материалов. Например, если Кокорин не скажет, что не хочет отбывать вместе с Мамаевым», — приводит ТАСС слова Максименко.

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В какую именно колонию планируется направить осуждённых, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина за драку в центре Москвы к заключению в колонии общего режима сроком в один год и шесть месяцев. Такой же срок получил его брат Кирилл. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, как и Александр Протасовицкий. В драке пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.