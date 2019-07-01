Лондон, , 15:11 — REGNUM

Лондонский «Арсенал» представил новую домашнюю игровую форму на сезон 2019/20. Об этом 1 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

В съёмках ролика приняли участие бывший игрок клуба Иан Райт, а также действующие футболисты команды — Лоран Косельни, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и другие.

https://twitter.com/Arsenal/status/1145603216551424000

Форма выполнена в традиционных для клуба красном и белом цветах.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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