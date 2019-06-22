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Килиан Мбаппе не хочет быть лучшим в истории футболистом

Спорт

«Не хочу быть лучшим игроком в истории»

Килиан Мбаппе не хочет быть лучшим в истории футболистом
Килиан Мбаппе

Париж, 22 июня 2019, 12:49 — REGNUM  Форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что он не хотел быть лучшим в истории футболистом, его слова приводит 22 июня ESPN.

«Не хочу быть лучшим игроком в истории», — заявил 20-летний футболист.

Также он рассказал, что хотел бы в каждой игре выкладываться на все 100% и по завершении карьеры оглянуться на проделанное и гордиться своей работой, зная, что сделал все возможное.

Кроме этого, футболист признался, что не хочет чувствовать разочарование и что он делает все, чтобы завоевывать трофеи и преуспевать в карьере.

«Это всё, что имеет значение», — заключил игрок.

Отметим, Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 43 матчах. В них он забил 39 голов и сделал 17 результативных передач. Также игрок является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.

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Футбол
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