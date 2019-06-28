Брисбен, Австралия, 28 июня 2019, 15:51 — REGNUM
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Австралии в матче Лиги наций. Встреча, прошедшая в Брисбене, завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).
Для российской команды эта победа стала 10-й в 13 матчах турнира. Сборная Австралии потерпела 11-е поражение.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Аргентины, а австралийцы сразятся с командой Китая.
Напомним, сборная России является действующим победителем Лиги наций.
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