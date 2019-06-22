Суббота, 22 Июня 2019 года
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Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций

Спорт

Победа сборной России со счетом по партиям 3-1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14)

Бразилиа, 22 июня 2019, 07:28 — REGNUM  Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.

Игра состоялась в бразильском городе Куяба и закончилась победой сборной России со счетом по партиям 3−1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14).

Отметим, эта победа стала восьмой для сборной России по волейболу в десяти играх Лиги наций, что позволило ей набрать 23 очка и занять третью позицию в турнирной таблице. Лидирует в ней сборная Ирана, в активе которой 27 очков при 9 победах.

Напомним, в финальный раунд Лиги наций выйдут 5 сильнейших команд из 16, участвующих в турнире, плюс сборная США на правах организатора турнира. 4 лучших из них выйдут в полуфинал состязаний. Сборная России является действующим победителем турнира.

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Волейбол
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