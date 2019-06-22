Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций

Бразилиа, , 07:28 — REGNUM Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.

Игра состоялась в бразильском городе Куяба и закончилась победой сборной России со счетом по партиям 3−1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14).

Отметим, эта победа стала восьмой для сборной России по волейболу в десяти играх Лиги наций, что позволило ей набрать 23 очка и занять третью позицию в турнирной таблице. Лидирует в ней сборная Ирана, в активе которой 27 очков при 9 победах.

Напомним, в финальный раунд Лиги наций выйдут 5 сильнейших команд из 16, участвующих в турнире, плюс сборная США на правах организатора турнира. 4 лучших из них выйдут в полуфинал состязаний. Сборная России является действующим победителем турнира.