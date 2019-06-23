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Неймар пообещал вернуться в «Барселону»

Спорт

Текущий контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года

Париж, 23 июня 2019, 15:30 — REGNUM  Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.

По данным источника, 27-летний футболист уверен в своем возвращении в каталонский клуб, несмотря на то, что «ПСЖ» и «Барселона» только начали переговоры о его трансфере.

Также источнику стало известно, что игрок недавно отправил своим коллегам по «Барселоне» сообщение в котором написал: «Расслабьтесь, я вернусь». Текущий контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

Отметим, в минувшем сезоне Неймар сыграл за свой клуб в 23 матчах и отметился в них 20 голами и 9 результативными передачами.

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Футбол
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