Стрелки Хорошева и Григорян выиграли бронзу на Европейских играх

Минск, , 14:41 — REGNUM Российские спортсмены Полина Хорошева и Кирилл Григорян стали бронзовыми призёрами на Европейских играх, которые проходят в Минске.

Хорошева и Григорян выиграли бронзу в стрельбе из винтовки с 50 м из положения лёжа. Они показали результат в 208,3 балла.

Победителями стали швейцарские спортсмены Нина Кристен и Ян Лохбилер (209,5 балла). Второе место заняли австрийцы Франциска Пир и Бернард Пикль (206,6 балла).

Отметим, что на Европейских играх сборная России завоевала 22 золотые, 12 серебряных и 15-я бронзовых медалей.

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