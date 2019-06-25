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Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр в Минске

Политика

Закрытие Игр пройдет 30 июня

Минск, 25 июня 2019, 14:06 — REGNUM  Президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр, которые проходят в столице Белоруссии Минске. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В играх участвуют более четырех тысяч спортсменов из пятидесяти стран. Ожидается около пятидесяти тысяч болельщиков.

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Европейские игры-2019 в Минске
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