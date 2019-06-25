Сборная Уругвая обыграла Чили на Кубке Америки

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 07:29 — REGNUM Сборная Уругвая одержала победу над командой Чили в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани на 82-й минуте.

Сборная Уругвая заняла первое место в группе С, набрав семь очков. Команда Чили стала второй с шестью очками. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф Кука Америки.

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