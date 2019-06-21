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Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии на Кубке Америки

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:2

Порту-Алегри, Бразилия, 21 июня 2019, 07:18 — REGNUM  Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Футболисты сборной Японии дважды выходили вперёд благодаря голам полузащитника Кодзи Миёси, оформившего дубль. В составе уругвайской команды голы забили Луис Суарес, реализовавший пенальти, и Хосе Мария Хименес.

На сегодняшний день сборная Уругвая занимает первое место в группе С, в её активе четыре очка. Команда Японии идёт на третьем месте с одним очком.

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