Дзюдоистка из Казахстана завоевала золото на Кубке Европы среди молодежи

Будапешт, , 07:10 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Галия Тынбаева стала победительницей Кубка Европы по дзюдо среди молодежи в венгерском городе Пакс, сообщает агентство «Казинформ».

Казахстанская дзюдоистка выступила в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке она оказалась сильнее Акмарал Науатбек из Казахстана. Тынбаева принесла молодежной сборной Казахстана третью медаль.

Напомним, 22 июня в Паске стартовал кубок Европы по дзюдо, в котором принимают участие 413 спортсменов из 28 стран. Сборную Казахстана представляют 20 спортсменов. В первый день соревнований дзюдоист Нурзат Салимбаев завоевал бронзу в весовой категории до 66 кг.

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