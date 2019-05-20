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Дзюдоисты из Казахстана завоевали две бронзы на Кубке Европы в России

Спорт

В поединке за третье место Ансарбек Гайнуллин оказался сильнее Севака Папикяна из России

Оренбург, 20 мая 2019, 09:54 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Гумар Кыргызбаев завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы в Оренбурге, сообщили 20 мая в национальном Олимпийском комитете республики.

Дзюдоист выступил в весовой категории до 66 кг. В заключительном поединке он оказался сильнее Нурлана Османова из Азербайджана. Первое место занял российский спортсмен Мурад Чопанов, второе — Гиорги Базандарашвили из Грузии.

В весовой категории до 73 кг обладателем бронзовой медали стал еще один казахстанский дзюдоист Ансарбек Гайнуллин. В поединке за третье место спортсмен оказался сильнее Севака Папикяна из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля спортсменка из Казахстана Галия Тынбаева завоевала Кубок Европы по дзюдо в итальянском Линце. В весовой категории до 48 кг дзюдоистка оказалась сильнее своей соотечественницы Акмарал Науатбек.

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