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Энди Маррей сыграет на Уимблдоне в парном разряде

Спорт

Его партнёром будет французский теннисист Пьер-Юг Эрбер

Лондон, 21 июня 2019, 09:02 — REGNUM  Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, Энди Маррей заявил о намерении принять участие в Уимблдоне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации тенниситов-профессионалов (ATP).

Маррей подтвердил, что выступит на турнире в парном разряде. Его партнёром будет французский теннисист Пьер-Юг Эрбер.

Напомним, Энди Маррей является двукратным олимпийским чемпионом Он стал первым британским теннисистом, который возглавил одиночный рейтинг АТР. В январе он заявил о возможном завершении карьеры в нынешнем сезоне из-за травмы.

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