В Шотландии теннисный турнир назвали в честь Энди Маррея

Глазго, Великобритания, , 13:50 — REGNUM В Шотландии создан теннисный турнир категории «Челленджер», который получил название в честь теннисиста Энди Маррея и его семьи. Об этом сообщает LTA.

Турнир, названный Murray Trophy — Glasgow, будет проводиться с 16 по 22 сентября в Глазго. Призовой фонд составит $25 тыс.

Отмечается, что Джейми Маррей, брат Энди Маррея, помогал организаторам с подготовкой турнира.

Напомним, Джейми Маррей был первой ракеткой мира в парном разряде. Энди Маррей стал первым британцем, которому удалось возглавить одиночный рейтинг АТР, а также стать двукратным олимпийским чемпионом.

Читайте также: Энди Маррей заявил о готовности возобновить карьеру