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В Шотландии теннисный турнир назвали в честь Энди Маррея

Спорт

Турнир получил название Murray Trophy — Glasgow

Глазго, Великобритания, 3 мая 2019, 13:50 — REGNUM  В Шотландии создан теннисный турнир категории «Челленджер», который получил название в честь теннисиста Энди Маррея и его семьи. Об этом сообщает LTA.

Турнир, названный Murray Trophy — Glasgow, будет проводиться с 16 по 22 сентября в Глазго. Призовой фонд составит $25 тыс.

Отмечается, что Джейми Маррей, брат Энди Маррея, помогал организаторам с подготовкой турнира.

Напомним, Джейми Маррей был первой ракеткой мира в парном разряде. Энди Маррей стал первым британцем, которому удалось возглавить одиночный рейтинг АТР, а также стать двукратным олимпийским чемпионом.

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