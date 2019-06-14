Клубы РПЛ выступили против проекта реформы еврокубков

Москва, , 11:19 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против проекта реформы еврокубковых соревнований, который предлагает УЕФА. Об этом сообщается на сайте лиги.

По мнению российских клубов, реформа может негативно отразиться на календаре РПЛ, из-за чего снизится конкурентоспособность лиги по сравнению с другими европейскими чемпионатами. Также могут пострадать и все остальные европейские лиги.

При этом квалификация в еврокубки должна зависеть от текущих результатов выступления клубов в премьер-лиге.

Напомним, согласно предлагаемому проекту реформы, количество матчей в Лиге чемпионов увеличится, а клубы будут разбиты на четыре группы по восемь команд. При этом 24 лучшие команды будут сохранять места в турнире на следующий сезон, что практически исключит отбор в Лигу чемпионов по спортивному принципу.

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