В РФС ответили на угрозу исключения России из новой Лиги чемпионов

Москва, , 15:28 — REGNUM Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал появившуюся информацию о том, что российские клубы могут быть исключены из розыгрыша Лиги чемпионов после проведения реформы данного турнира. Об этом сегодня, 8 июня, пишет «Спорт-Экспресс».

Колосков согласен с тем, что потенциальная реформа турнира Лиги чемпионов может повлиять на представительство России в этом первенстве. Однако, по его мнению, ряд российских клубов все же сможет принять участие в обновленной Лиге чемпионов.

«Все-таки у нас есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии», — напомнил Колосков.

Тем не менее исключать негативный вариант развития событий, когда ни один из российских клубов не будет участвовать в Лиге чемпионов, совсем нельзя, так как в нынешнем исполкоме УЕФА нет российских представителей.

«Наши интересы некому отстаивать», — резюмировал Колосков.