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Марадона покинул пост главного тренера клуба «Дорадос»

Спорт

Марадона покинул занимаемую должность из-за проблем со здоровьем

Кульякан, Мексика, 14 июня 2019, 10:34 — REGNUM  Диего Марадона ушёл в отставку с поста главного тренера мексиканского футбольного клуба «Дорадос». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Марадона покинул занимаемую должность по собственной инициативе из-за проблем со здоровьем. Отмечается, что ему предстоит перенести операции на плече и колене.

Напомним, что Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года, подписав контракт на сумму $2 млн сроком на 11 месяцев. Команда доходила до финалов Апертуры и Клаусуры чемпионата Мексики, но оба раза уступала «Атлетико Сан-Луис».

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