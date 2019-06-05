Мехико, 5 июня 2019, 12:08 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает FourFourTwo.
«Если «Манчестер Юнайтед» нуждается в тренере, я тот человек, который готов им помочь», — сказал Марадона.
По его словам, клубу необходимо выигрывать трофеи, а он может это сделать для «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в настоящее время Марадона является главным тренером мексиканского клуба «Дорадос».
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