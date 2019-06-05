Мехико, , 12:08 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает FourFourTwo.

«Если «Манчестер Юнайтед» нуждается в тренере, я тот человек, который готов им помочь», — сказал Марадона.

По его словам, клубу необходимо выигрывать трофеи, а он может это сделать для «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в настоящее время Марадона является главным тренером мексиканского клуба «Дорадос».

Читайте также: В интернете появился трейлер фильма о Диего Марадоне