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Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Спорт

По словам Марадоны, клубу необходимо выигрывать трофеи

Мехико, 5 июня 2019, 12:08 — REGNUM  Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает FourFourTwo.

«Если «Манчестер Юнайтед» нуждается в тренере, я тот человек, который готов им помочь», — сказал Марадона.

По его словам, клубу необходимо выигрывать трофеи, а он может это сделать для «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в настоящее время Марадона является главным тренером мексиканского клуба «Дорадос».

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