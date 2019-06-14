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«Торонто» впервые стал чемпионом НБА

Спорт

В шестом матче финала «Торонто» победил со счётом 114:110

«Торонто» впервые стал чемпионом НБА
Иллюстрация: U.S. Air Force
Баскетбол

Окленд, США, 14 июня 2019, 07:00 — REGNUM  «Торонто Рэпторс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В шестом матче финала «Торонто» победил со счётом 114:110.

В финальной серии «Торонто» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4:2.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 30 очков. В составе «Торонто» наибольшую результативность показал защитник Кайл Лоури, набравший 24 очка.

Напомним, «Голден Стэйт» был чемпионом НБА последних двух сезонов. Команда выигрывала плей-офф в 2017 и 2018 годах.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) —110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28).

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