«Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии

Торонто, Канада, , 07:25 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 106:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 31 очко. В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» сократил отставание в серии — 3:2. Следующий матч состоится 14 июня.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) —105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22).

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