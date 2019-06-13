«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛ

Лондон, , 12:58 — REGNUM Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала календарь сезона 2019/20. Об этом сообщается на странице лиги в Twitter.

Новый сезон начнётся 9 августа. В первом матче сыграют «Ливерпуль» и вышедший из Чемпионшипа «Норвич».

https://twitter.com/premierleague/status/1139079970272268288

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» встретится в первом туре с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой», а «Арсенал» примет на своём поле «Ньюкасл».

Заключительный матч тура пройдёт 11 августа на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».

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