Четверг, 13 Июня 2019 года
12:59:03 МСК

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛ

Спорт

АПЛ опубликовала календарь сезона 2019/20

Лондон, 13 июня 2019, 12:58 — REGNUM  Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала календарь сезона 2019/20. Об этом сообщается на странице лиги в Twitter.

Новый сезон начнётся 9 августа. В первом матче сыграют «Ливерпуль» и вышедший из Чемпионшипа «Норвич».

https://twitter.com/premierleague/status/1139079970272268288

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» встретится в первом туре с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой», а «Арсенал» примет на своём поле «Ньюкасл».

Заключительный матч тура пройдёт 11 августа на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».

Читайте также: В Англии на стадионах будут показывать видеоповторы системы VAR

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить