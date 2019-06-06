В Англии на стадионах будут показывать видеоповторы системы VAR

Лондон, , 11:49 — REGNUM В Английской премьер-лиге (АПЛ) во время матчей на стадионах будут показывать видеоповторы системы VAR, на основании которых арбитры принимают решения. Об этом сообщается на сайте АПЛ.

«Премьер-лига разработала графику, с помощью которой любое решение VAR будет подтверждаться на большом экране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все клубы АПЛ будут показывать повторы на стадионе, кроме «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Это связано с тем, что на «Энфилде» и «Олд Траффорд» не установлены большие экраны.

Добавим, ранее стало известно, что в АПЛ, начиная с сезона 2019/20, будет применяться технология VAR, которая используется в чемпионатах Испании, Италии, Германии и Франции.

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