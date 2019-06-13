Стала известна сумма, за которую МЮ готов расстаться с Погба

Манчестер, Великобритания, , 12:42 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Поля Погба в другой клуб не менее, чем за €170 млн. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что главным претендентом Погба является мадридский «Реал». Также на игрока претендуют «Ювентус» и ПСЖ.

Напомним, Погба перешёл в МЮ из «Ювентуса» летом 2016 года за €105 млн. В прошедшем сезоне он сыграл 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

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