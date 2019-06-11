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«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Спорт

МЮ отказался вступать в переговоры и рассматривать вариант с продажей игрока

Манчестер, Великобритания, 11 июня 2019, 08:18 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» отказался продавать французского полузащитника Поля Погба в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.

По информации издания, «Реал» отправил в «Манчестер Юнайтед» трансферный запрос по 26-летнему полузащитнику. Однако МЮ отказался вступать в переговоры и рассматривать вариант с продажей игрока.

Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл 35 матчей в АПЛ, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

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