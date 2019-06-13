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«Тёмка в деле»: Дзюба снял на видео пойманного карпа

Спорт

Футболист отправился на рыбалку

Москва, 13 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Нападающий российской футбольной сборной и петербургского «Зенита» Артём Дзюба отправился на рыбалку. Видеозапись с отдыхающим спортсменом опубликована 13 июня в Twitter национальной сборной.

Футболист заявил, что открыл рыболовный сезон. Он добавил, что поймал карпа после того, как пожаловался на отсутствие улова.

«Тёмка в деле. У меня всегда так», — сказал Дзюба.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1139028213252927488

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в матче сборных России и Сан-Марино в Саранске Дзюба отправил в ворота противника четыре мяча. Команда России победила санмаринцев со счетом 9:0.

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