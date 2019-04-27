Дзюбу признали лучшим игроком 25-го тура РПЛ

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Форвард футбольного санки-петербургского клуба «Зенит» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ), сообщает 27 апреля пресс-служба лиги.

Игрок признан лучшим по итогам голосования, проведенным РПО в социальной сети «ВКонтакте», совместно с телеканалами «Матч-премьер» и «Матч-ТВ».

За кандидатуру Дзюбы отдало свои голоса 63,77% от общего числа проголосовавших (16 875 человек).

Вторым стал хорватский полузащитник московского клуба ЦСКА Никола Влашич, набравший 12,56% голосов. Третьим стал перуанский форвард московской команды «Динамо» Джефферсон Фарфан, за которого проголосовало 9,27% проголосовавших.

Отметим, в матче 25-го тура РПЛ команды «Зенит» с московским клубом «Динамо», окончившемся в пользу санкт-петербургской команды со счётом 2:0, Артём Дзюба отметился одним голом и одной результативной передачей. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 54 очками.