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ПСЖ планирует продлить контракт с Кавани

Спорт

ПСЖ намерен подписать новый контракт на год

Париж, 13 июня 2019, 12:17 — REGNUM  Французский ПСЖ планирует продлить контракт с нападающим команды Эдинсоном Кавани. Об этом сообщает RMC

Отмечается, что ПСЖ намерен подписать новый контракт с уругвайским нападающим, продлив действующий договор на год. При этом Кавани уже получил устное предложение.

Напомним, Кавани выступает за ПСЖ с лета 2013 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 21 матче чемпионата Франции, в которых забил 18 голов и отдал пять результативных передач.

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