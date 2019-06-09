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СМИ: «Атлетико» может обменять Гризманна на Кавани в «ПСЖ»

Спорт

Главным претендентом на 28-летнего француза считается клуб «Барселона»

Мадрид, 9 июня 2019, 13:09 — REGNUM  Футбольный мадридский клуб «Атлетико» интересуется уругвайским форвардом команды «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани и готов обменять на него своего французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает 9 июня британский журналист Goal.com (EN) Робин Байрнер.

По данным источника, в случае если клубы смогут договориться французский форвард может перейти в состав действующих чемпионов Франции, вернувшись на родину.

При это отмечается, что главным претендентом на 28-летнего француза считается клуб «Барселона», главный наставник которого Эрнесте Вальверде уже одобрил покупку французского футболиста.

Отметим, в минувшем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» в 37 матчах и отметился в них 15 голами и 10 голевыми передачами.

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Футбол
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