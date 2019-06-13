Назван самый высокооплачиваемым футболист MLS

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Форвард американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в Major League Soccer (MLS) в новом сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте футбольной организации.

Сообщается, что шведский нападающий за сезон заработает 7,2 млн долларов.

Чуть меньше в новом сезоне доход у итальянца Джовани дос Сантос. Его заработок в качестве игрока «Торонто» составит 6,5 млн долларов. Тройку самых богатых футболистов замыкает полузащитник «Торонто» из США Майкл Брэдли. Его доход за сезон составит 6,43 млн долларов.

Стоит отметить, что средняя базовая заработная плата футболистов MLS в 2019 году составит 376 174 доллара.

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