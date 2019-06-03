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Гол «ножницами» Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче MLS

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:2

Лос-Анджелес, США, 3 июня 2019, 11:14 — REGNUM  «Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Нью-Инглэнд Революшн» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе «Нью-Инглэнд» голы забили нападающий Кристиан Пенилья на 45-й минуте, а также форвард Тил Барнбери на 60-й минуте.

«Лос-Анджелесу» удалось отыграть один мяч благодаря удару «ножницами» через себя в исполнении Златана Ибрагимовича.

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