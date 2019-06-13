В «Атлетико» подтвердили, что Гризманн перейдёт в «Барселону»

Мадрид, , 08:13 — REGNUM Полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом заявил гендиректор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин, сообщает Sport.es.

«Мне предельно ясно, где Гризманн собирается продолжить карьеру. Об этом известно ещё с марта — в «Барселоне», — сказал Хиль Марин.

Напомним, Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года. В составе клуба он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В сезоне 2018/19 Гризманн сыграл 48 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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