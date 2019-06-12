Нападающий Гризманн не уверен, что останется в испанском чемпионате

Мадрид, , 10:16 — REGNUM Французский форвард мадридского клуба «Атлетико» Антуан Гризманн не знает, останется ли он в чемпионате Испании в будущем сезоне. Его комментарий на эту тему приводит 12 июня Marca.

«Не знаю, останусь ли в чемпионате Испании», — заявил 28-летний француз, добавив, что что-то в этом вопросе, возможно, решится через две недели.

Также футболист отметил, что он является первым из тех, кто хотел бы узнать свое будущее, но пока нужно подождать.

Отметим, ранее сообщалось, что в услугах французского игрока заинтересованы такие футбольные клубы как «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в минувшем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» в 47 матчах и отметился в них 21 мячом и 10 результативными передачами.