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Моуринью может в третий раз стать главным тренером «Челси»

Спорт

Руководство «Челси» включило Моуринью в список кандидатов на должность главного тренера

Лондон, 12 июня 2019, 10:34 — REGNUM  Главным тренером лондонского «Челси» может вновь стать Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, руководство лондонского клуба включило 56-летнего португальского специалиста в список кандидатов на должность главного тренера.

Ранее сообщалось, что пост наставника команды может в ближайшее время покинуть Маурицио Сарри.

Напомним, Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии.

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