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СМИ: Моуринью снова может возглавить клуб АПЛ

Спорт

По мнению Моуринью, команда «Ньюкасл» способна по своему потенциалу побороться за трофеи

Ньюкасл, Великобритания, 9 июня 2019, 12:06 — REGNUM  В услугах португальского футбольного тренера Жозе Моуринью заинтересован клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед», сообщает 9 июня Mirror.

По данным источника, 56-летний португальский специалист может возглавить «Ньюкасл», в случае если его президентом станет арабский шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян, который готов вложить в развитие состава команды серьезные деньги.

Также, по мнению Моуринью, команда способна по своему потенциалу побороться за трофеи.

Кроме этого, по данным издания, сам португалец в разговоре со своими друзьями заявил, что он серьезно относится к возможности стать главным наставником «Ньюкасла».

Отметим, ранее Жозе Моуринью возглавлял такие клубы АПЛ как лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года.

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Футбол
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