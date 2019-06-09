СМИ: Моуринью снова может возглавить клуб АПЛ

Ньюкасл, Великобритания, , 12:06 — REGNUM В услугах португальского футбольного тренера Жозе Моуринью заинтересован клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед», сообщает 9 июня Mirror.

По данным источника, 56-летний португальский специалист может возглавить «Ньюкасл», в случае если его президентом станет арабский шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян, который готов вложить в развитие состава команды серьезные деньги.

Также, по мнению Моуринью, команда способна по своему потенциалу побороться за трофеи.

Кроме этого, по данным издания, сам португалец в разговоре со своими друзьями заявил, что он серьезно относится к возможности стать главным наставником «Ньюкасла».

Отметим, ранее Жозе Моуринью возглавлял такие клубы АПЛ как лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года.