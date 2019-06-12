Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» перед седьмым матчем финала

Сент-Луис, США, , 07:35 — REGNUM Нападающие «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Тайлер Бозак не приняли участия в тренировке команды. Об этом сообщил журналист Дэн Розен на своей странице в Twitter.

При этом, по данным издания St. Louis Post-Dispatch, Тарасенко сможет выйти на лёд в седьмом матче финальной серии.

Напомним, «Сент-Луис» играет в финальной серии Кубка Стэнли, против «Бостон Брюинз». Седьмая игра состоится в Бостоне 13 июня.

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