У форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко родился сын

Сент-Луис, США, , 10:30 — REGNUM У российского нападающего хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко 7 июня родился сын. Об этом 8 июня сообщила супруга спортсмена Яна, выложившая соответственное сообщение в Instagram.

«Наш маленький мальчик. Добро пожаловать в мир», — написала в своем сообщении Яна Тарасенко, прикрепившая к нему также фото с новорожденным.

https://www.instagram.com/p/Byb0uc7pqEU/

Отметим, это второй сын в семье Тарасенко. Яна и Владимир поженились летом 2015 года и в мае 2016-го у них родился первый сын.

Напомним, как сообщалось, ранее команда «Сент-Луис Блюз» выиграла в пятом матче финального противостояния Кубка Стэнли нынешнего сезона с командой «Бостон Брюинз» и ведет в финальной серии со счетом 3−2. 27-летний Владимир Тарасенко набрал в 24 матчах плей-офф нынешнего сезона 16 (11 шайб + 5 результативных передач) очков.