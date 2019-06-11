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Российские лучники завоевали восемь квот на Параолимпиаду — 2020

Спорт

Летние Параолимпийские игры — 2020 пройдут в Японии

Москва, 11 июня 2019, 09:50 — REGNUM  По итогам чемпионата мира по стрельбе из лука, который проходит в Нидерландах, российские спортсмены завоевали восемь квот на летние Параолимпийские игры — 2020.

Так, в мужских соревнованиях в стрельбе из классического лука были завоеваны две квоты, в женских — одна. В мужских соревнованиях в стрельбе из блочного лука — одна квота, в женских — две. Еще по одной мужской и женской квоте завоевано для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, летние Параолимпийские игры — 2020 пройдут в Японии. Ранее Международный параолимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Параолимпийский комитет России (ПКР).

Чемпионат мира по стрельбе из лука проходит с 10 по 16 июня в городе Хертогенбос, Нидерланды. В чемпионате принимают участие 610 спортсменов из 92 стран мира.

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Паралимпийский спорт
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