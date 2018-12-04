ПКР заявил об участии сборной РФ в будущей Параолимпиаде

Москва, , 11:03 — REGNUM Российская параолимпийская сборная будет участвовать в предстоящих Играх на тех же условиях, что и другие спортсмены. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Параолимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин.

На форуме по развитию российского параолимпийского движения генсек ПКР заявил, что не занимался бы вопросом участия сборной в Играх, если бы не верил в него. Все причастные прилагают все возможные усилия для выступления российских спортсменов на равных условиях, подчеркнул он.

Он также отметил, что российские спортсмены не могут участвовать в четырех зимних и четырех летних дисциплинах из 28 олимпийских видов спорта. В 2020 году в Токио пройдут летние Игры, в 2022 году в Пекине — зимние.

Как сообщало ИА REGNUM, Международным параолимпийский комитет временно отстранил ПКР в сентябре 2016 года на фоне допингового скандала вокруг России и поражения в правах российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение о восстановлении РУСАДА в правах было принято в сентябре 2018 года.

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