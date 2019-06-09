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Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Спорт

«Спасибо всем российским болельщикам»

Сан-Марино, 9 июня 2019, 15:39 — REGNUM  Голкипер сборной команды Сан-Марино Элиа Бенедеттини выразил свою благодарность российским болельщикам, которые поддержали его после проигрыша его команды со сборной России крупным счетом. Соответствующее сообщение игрок разместил 9 июня в своем Instagram.

«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.

Также футболист посетовал, что он очень хочет, но не может ответить каждому из посочувствовавших ему.

«Обнимаю каждого из вас», — заключил голкипер сборной Сан-Марино.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 июня, мужская сборная России по футболу нанесла команде Сан-Марино сокрушительное поражение со счетом 9:0.

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Футбол
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