Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Сан-Марино, , 15:39 — REGNUM Голкипер сборной команды Сан-Марино Элиа Бенедеттини выразил свою благодарность российским болельщикам, которые поддержали его после проигрыша его команды со сборной России крупным счетом. Соответствующее сообщение игрок разместил 9 июня в своем Instagram.

«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.

Также футболист посетовал, что он очень хочет, но не может ответить каждому из посочувствовавших ему.

«Обнимаю каждого из вас», — заключил голкипер сборной Сан-Марино.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 июня, мужская сборная России по футболу нанесла команде Сан-Марино сокрушительное поражение со счетом 9:0.