Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Саранск, , 21:46 — REGNUM Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Артем Дзюба (покер), Федор Смолов (дубль), Федор Кудряшов, Антон Миранчук, Микеле Чеволи (автогол).

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в первом туре отборочного турнира Евро-2020 уступили команде Бельгии со счетом 3:1, а во втором туре разгромили команду Казахстана со счетом 4:0.

11 июня сборная России в рамках отбора к Евро-2020 сыграет в Нижнем Новгороде с командой Кипра. Встреча двух сборных начнется в 21:45 мск.

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