Барти обыграла Анисимову и вышла в финал Roland Garros

Париж, , 14:20 — REGNUM Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей США Амандой Анисимовой в полуфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Барти пять раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и пять брейков.

В финале турнира Барти сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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