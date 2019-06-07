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Чешская теннисистка Вондроушова вышла в финал Roland Garros

Спорт

Вондроушова обыграла британку Конту со счётом 7:5, 7:6 (7:2)

Чешская теннисистка Вондроушова вышла в финал Roland Garros
Peter Menzel
Маркета Вондроушова

Париж, 7 июня 2019, 14:12 — REGNUM  Чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу над представительницей Великобритании Йоханной Контой в полуфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 45 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2)

Вондроушова один раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

В финале турнира Вондроушова сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти.

Читайте ранее в этом сюжете: Вондроушова вышла в полуфинал Roland Garros, обыграв Мартич

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