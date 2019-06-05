Среда, 5 Июня 2019 года
07:43:52 МСК

Федерер обыграл Вавринку и вышел в полуфинал Roland Garros

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Париж, 5 июня 2019, 07:43 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над своим соотечественником Стэном Вавринкой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 40 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Федерер пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 2 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, семь ошибок на подаче и 2 из 15 брейков.

В четвертьфинале турнира Федерер с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

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