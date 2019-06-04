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Хачанов обыграл Дель Потро и вышел в четвертьфинал Roland Garros

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3

Париж, 4 июня 2019, 08:17 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином Дель Потро в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 12 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

Хачанов шесть раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, семь ошибок на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Хачанов с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

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