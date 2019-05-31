«Ливерпуль» представил заявку на финальный матч Лиги чемпионов

Ливерпуль, Великобритания, , 15:45 — REGNUM «Ливерпуль» представил список футболистов, который отправились в Мадрид на финал Лиги чемпионов. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

В заявке команды присутствуют 23 футболиста, в том числе три вратаря — Алисон Бекер, Кивин Келлехер и Симон Миньоле. Защитники — Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Деян Ловрен, Джозеф Гомес и Альберто Морено.

В линии полузащиты заявлены Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен и Шердан Шакири.

В нападении заявлены Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж и Риан Брустер.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 1 июня в Мадрид на стадионе «Ванда Метрополитано». В решающем матче сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».

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