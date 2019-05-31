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Сборная России по футболу начала тренировки перед матчами Евро-2020

Спорт

На сегодняшний день в команде не хватает только нападающего Николая Комличенко

Москва, 31 мая 2019, 13:52 — REGNUM  Сборная России по футболу приступила к тренировкам в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года. Об этом 31 мая сообщает «Матч ТВ».

Тренировки национальной команды начались в Новогорске. В сборе принимают участие 28 футболистов.

Отмечается, что на сегодняшний день в команде не хватает только нападающего Николая Комличенко, которому предстоит провести один матч за чешский клуб «Млада Болеслав». После этого он присоединится к сборной.

Напомним, сборная России проведёт два матча: 8 июня против Сан-Марино в Саранске, а затем с 11 июня Кипром в Нижнем Новгороде.

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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