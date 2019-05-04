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Климченко стал рекордсменом чешского чемпионата по числу голов за сезон

Спорт

На счету игрока 26 мячей в нынешнем сезоне

Млада-Болеслав, Чехия, 4 мая 2019, 09:38 — REGNUM  Российский нападающий футбольного чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Климченко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу по количеству мячей, забитых за один сезон, сообщает 4 мая Indes.cz.

Климченко оформил дубль в матче своего клуба против команды «Теплице» в рамках плей-офф чешской высшей лиги (8:0 в пользу «Млада Болеслав), реализовав пенальти на 36-й минуте и забив гол на 45-й.

Таким образом в активе Климченко стало 26 мячей, забитых им в нынешнем сезоне, что позволило ему превзойти предыдущее подобное достижение чемпионата Чехии, которое принадлежало бывшему форварду команды «Яблонец» Давиду Лафату. Игрок смог в сезоне 2011/12 забить 25 мячей за 30 туров чемпионата.

Отметим, «Млада Болеслав» закончила чешский регулярный футбольный чемпионат на седьмом месте и в плей-офф борется за право участия в Лиге Европы.

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Футбол
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