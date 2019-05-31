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Главный тренер команды Германии по футболу попал в больницу

Спорт

Из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды

Берлин, 31 мая 2019, 12:28 — REGNUM  Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв был госпитализирован из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Травму Лёв получил во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.

Сообщается, что в результате травмы у тренера возникли проблемы с кровообращением.

Лёв, в свою очередь, заявил, что чувствует себя хорошо, но ему нужно около месяца на восстановление. Он добавил, что постоянно находится на связи с тренерской командой.

«Маркус Сорг, Энди Копке и Оливер Бирхофф имеют большой опыт совместной работы, и вместе мы хорошо преодолеем этот короткий перерыв», — сообщил он.

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