Чемпионку Казахстана по ММА дисквалифицировали из-за допинга

Нур-Султан, , 09:23 — REGNUM Чемпионка Казахстана по смешанным единоборствам ММА Асем Жакенова дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Об этом говорится в обновленном списке национального антидопингового центра Казахстана, опубликованном на сайте организации.

В соревновательной пробе Асем Жакеновой был обнаружен мельдоний. Спортсменка будет дисквалифицирована с 11 марта 2019 года по 11 марта 2023 года.

Запрещенный препарат оралтуринабола также был обнаружен в пробах Валерии Копущу, которая выступает в дисциплине «каное/каяк».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от спортсменов из Казахстана, нарушивших антидопинговые правила, вернуть завоеванные медали.

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