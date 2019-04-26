МОК потребовал у спортсменов из Казахстана вернуть медали

Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Медали нескольких Олимпийских игр обязаны вернуть спортсмены из Казахстана, которые нарушили антидопинговые правила. Соответствующее требование выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК), сообщили 26 апреля в национальном Олимпийском комитете (НОК) Казахстана.

В НОК напомнили, что в 2016 году Спортивный арбитражный суд и дисциплинарная комиссия МОК аннулировали результаты семи казахстанских тяжелоатлетов и двух борцов. Спортсмены принимали участие в Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Отмечается, что награды вернули только четыре спортсмена. Мария Грабовецкая отказалась вернуть бронзовую медаль и не выходит на связь с федерацией тяжелой атлетики. Не отдают медали также Майя Манеза и Ирина Некрасова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы представил депутатам Мажилиса (нижней палаты парламента) республики законопроект по вопросам физической культуры и спорта.

В рамках законопроекта предлагается наказывать тренеров тех спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила.

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